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Общество

Помощник митрополита Тихона: Идея форума «За ЗОЖ» была рождена в недрах церкви

Идея форума «За ЗОЖ» была рождена в недрах церкви. Об этом сообщил помощник митрополита Псковского и Порховского Тихона, координатор от Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов на пресс-конференции 20 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Ну, а кому, как не церкви участвовать в таких мероприятиях, — отметил он. — Церковь — это институт, который стоит на страже народа. В этом плане владыка Тихон очень трепетно относится к проблемам молодежи, и вообще к молодежи. Здесь был выработан некий симбиоз: церковный совет начал формировать идею, и потом нам уже помогли». Николай Крутов поблагодарил министра просвещения Ольгу Васильеву, которая помогла в проведении форума.

Пул экспертов, которые выступят на форуме, по словам Николая Крутова, имеет общественное признание. «Не хотелось бы сейчас раскрывать все карты», — сказал он и отметил, что будет много интересного. Он добавил, что форум «За ЗОЖ» должен стать серьезной кампанией по борьбе с алкогольной и наркотической угрозами. 

Николай Крутов отметил, что мероприятие пройдет в спортивно-разавлекательном парке «Простория» в Пскове 23-25 августа при содействии губернатора Михаила Ведерникова и митрополита Тихона. По его словам, цель форума — это общественно-профессиональное обсуждение вопросов, профилактика и пропаганда здорового образа жизни.

Спикер пояснил, что с докладами выступят педагогические работники, представители религиозных направлений и молодежных организаций, а также эксперты, ведущие специалисты здравоохранения Санкт-Петербурга, Москвы и Пскова. Николай Крутов выразил надежду, что участники форума получат уникальный опыт, обменяются идеями и практиками по пропаганде здорового образа жизни.

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