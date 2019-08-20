0
16:51
Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
16:18
Микрорайон Запсковье оказался одним из самых читающих в Пскове
16:02
Немолочные реки: В Пскове проверили соблюдение требований к молочным продуктам в супермаркетах
14:53
Два жителя Псковской области получат протезы от резидента «Сколково»
14:35
Закон о поддержке кинематографии планируют принять в Псковской области
14:03
Жители одного из дворов Пскова требуют убрать «арт-объект» из полусотни автопокрышек
12:48
Новое медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область
Еще новости
Общество

Уволен арестованный замглавы Пенсионного фонда России

Председатель правительства России Дмитрий Медведев уволил арестованного заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который обвиняется в получении взятки в размере 4,4 млн рублей. Соответствующие распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении премьер-министра России отмечается, что чиновник освобожден от занимаемой должности «в связи с утратой доверия».

Алексей Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Бывший чиновник уже признал свою вину.  

Алексей Иванов работал в структурах Пенсионного фонда с 2016 года. Сначала был советником председателя правления, а затем стал его заместителем. На этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
20 августа 2019
Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
Микрорайон Запсковье оказался одним из самых читающих в Пскове
20 августа 2019
Микрорайон Запсковье оказался одним из самых читающих в Пскове
Два жителя Псковской области получат протезы от резидента «Сколково»
20 августа 2019
Два жителя Псковской области получат протезы от резидента «Сколково»
Закон о поддержке кинематографии планируют принять в Псковской области
20 августа 2019
Закон о поддержке кинематографии планируют принять в Псковской области
Жители одного из дворов Пскова требуют убрать «арт-объект» из полусотни автопокрышек
20 августа 2019
Жители одного из дворов Пскова требуют убрать «арт-объект» из полусотни автопокрышек
Новое медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область
20 августа 2019
Новое медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область
Около 200 педагогов Псковской области приедут на форум «За ЗОЖ»
20 августа 2019
Около 200 педагогов Псковской области приедут на форум «За ЗОЖ»
Делегация Псковской области участвует в чемпионате мира «Молодые профессионалы» в Казани
20 августа 2019
Делегация Псковской области участвует в чемпионате мира «Молодые профессионалы» в Казани

Идет загрузка...