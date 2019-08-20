Уволен арестованный замглавы Пенсионного фонда России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев уволил арестованного заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который обвиняется в получении взятки в размере 4,4 млн рублей. Соответствующие распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В распоряжении премьер-министра России отмечается, что чиновник освобожден от занимаемой должности «в связи с утратой доверия».
Алексей Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Бывший чиновник уже признал свою вину.
Алексей Иванов работал в структурах Пенсионного фонда с 2016 года. Сначала был советником председателя правления, а затем стал его заместителем. На этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.