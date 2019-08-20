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Политика

Закон о поддержке кинематографии планируют принять в Псковской области

В Псковское областное Собрание депутатов внесён законопроект, направленный на предоставление субсидий из регионального бюджета организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением производства национальных фильмов на территории Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, проект закона «О государственной поддержке кинематографии в Псковской области» разработан и внесён в Псковское областное Собрание по инициативе главы региона Михаила Ведерникова.

В проекте закона указываются принципы, согласно которым госорганы Псковской области смогут осуществлять меры поддержки кинематографии. Также в документе прописаны формы и направления такой поддержки.

Порядок предоставления рибейтов – возмещения части затрат в связи с производством фильмов на территории региона - на конкурсной основе предусмотрен действующим постановлением администрации Псковской области. В региональном бюджете на эти цели уже заложены 3 млн рублей в рамках программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области».

В пояснительной записке к законопроекту подчёркивается, что принятие нового закона будет способствовать дальнейшему развитию сети кинозалов, расширению проката и показа национальных фильмов в регионе. Также отмечается, что создание национальных фильмов на территории региона и дальнейший их кинопрокат в России и за ее пределами будет способствовать популяризации объектов культурного наследия, расположенных в Псковской области.

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