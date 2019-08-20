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Общество

Именем санитара 6-й роты назвали сквер в Ленинградской области

Фото "Боевого братства"

Сквера имени Михаил Евдокимова — санитара 6-й парашютно-десантной роты появился в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, сообщается на сайте «Боевое братство».

В торжественном митинге приняли участие родители Михаила Евдокимова, жители поселка Ульяновка, представители муниципалитета и ветеранской организации «Союз десантников». Завершилось мероприятие возложением цветов.

Михаил Евдокимов родился в поселке Ульяновка 5 октября 1980 года. Призван в армию 18 ноября 1998 года Тосненским военкоматом. 

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни младший сержант гвардии Михаил Евдокимов пытался вытащить раненого товарища из-под обстрела боевиков, но был убит снайпером. В неравном бою из 90 десантников выжили только 6.

Посмертно награжден Орденом Мужества. Похоронен в Тосненском районе.

В июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Михаил Ведерников на первом заседании регионального оргкомитета утвердил план подготовки и проведения памятных мероприятий.

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