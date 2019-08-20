85-летие отметил псковский Горводоканал

19:05, 20 августа 2019, ПАИ

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» отметило 85-летие. С юбилеем предприятие и его работников поздравили председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, заместитель губернатора области Василий Осипов, председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская, сити-менеджер Пскова Александр Братчиков, представители профсоюзной организации, партнёры и коллеги.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, праздничное мероприятие началось с демонстрации фильма об истории предприятия и перспективах его развития.

«24 часа в сутки 365 дней в году вы обеспечиваете водоснабжение и водоотведение в городе, тем самым обеспечивая комфортное и безопасное проживание горожан. Это непростое дело – работать в системе жизнеобеспечения», - обратился к коллективу Горводоканала вице-губернатор Василий Осипов. Он также зачитал приветственный адрес от имени главы региона Михаила Ведерникова и вручил благодарность губернатора руководителю муниципального предприятия, депутату Псковской городской Думы Константину Болотину.

От лица Псковского областного Собрания коллектив предприятия поблагодарил спикер регионального парламента Александр Котов. Он отметил, что работники Горводоканала с достоинством трудятся и понимают важность своей работы. «От вашей работы зависит очень многое, а по большому счёту, зависит практически всё, потому что невозможно представить человеческую жизнь и всё наше существование без воды. На ваших плечах лежит огромная ответственность», - отметил Александр Котов.

Он также подчеркнул, что администрация Псковской области и региональный парламент оказывают поддержку Горводоканалу в строительстве подземного водозабора. В заключение Александр Котов вручил отличившимся сотрудникам благодарности Псковского областного Собрания.

Елена Полонская отметила, что с историей водоканала связана целая эпоха становления Пскова и развития водоснабжения, и сегодня стратегическое для города муниципальное предприятия стоит на пороге глобальной модернизации систем водоочистки и водоотведения. «Получены беспрецедентные средства из фонда содействия реформирования ЖКХ. В ближайшие три года на сумму около 176 млн рублей будет проведена реконструкция канализационного коллектора и модернизация в нём канализационных насосных станций. По программам приграничного сотрудничества будет продолжено строительство подземного водозабора и модернизация очистных систем – всё это позволит вести работу водоканала на новый качественный уровень», - рассказала о планах муниципального предприятия и. п. главы Пскова.

«От всей души желаю предприятию дальнейшего процветания, стабильности, успехов в реализации всех проектов и планов», - отметил Александр Братчиков.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ ПСергей Грахов рассказал, что начинал свой трудовой путь в водоканале Сочи, а потому не понаслышке знает, что такое обеспечивать город чистой питьевой водой. «Вы с честью несёте все эти годы знамя работника ЖКХ, - обратился к коллегам руководитель отраслевого ведомства. – Могу вам сказать, что у нас много совместных амбициозных проектов, реализация которых позволит обеспечить Псков качественной питьевой водой».

Праздничное мероприятие продолжилось церемонией награждения и выступлением артистов.

30 июля депутатский корпус Псковской городской Думы ознакомились с работой Горводоканала. О том, как функционирует предприятие, и что его ждёт после модернизации системы коммунальной инфраструктуры, читайте здесь>>>