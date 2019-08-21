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Общество

Флешмоб «На Псковщине начинается Россия» пройдет в Пскове 23 августа

Флешмоб «На Псковщине начинается Россия» пройдет в Пскове 23 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской региональной общественной организации «Вечевой орден», мероприятие посвятят Дню российского флага и 75-летию со дня образования Псковской области.

«По секрету расскажем: от вас понадобятся только ваши руки! Это будет флешмоб, в котором каждому найдется место, и вас не будет видно. И мы не будем растягивать полотнище огромного флага, как вы подумали», - рассказали в «Вечевом ордене».

Флешмоб, в котором смогут принять участие все желающие, состоится в амфитеатре Детского парка с 16:00 до 17:00. Дополнительную информацию можно узнать у руководителя «Вечевого ордена» Ольги Родиной по телефону: +7 (911) 883-73-70.

Подробную информацию о праздновании 75-летия со дня образования Псковской области можно посмотреть здесь >>>

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