В псковских школах уделят внимание дорожной безопасности

17:28, 21 августа 2019, ПАИ

Госавтоинспекция обратилась с просьбой к управлению образования администрации Пскова уделять внимание теме дорожной безопасности в школах. Об этом говорилось на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством главы администрации Пскова Александра Братчикова 21 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Просим управление образования провести работу в школах: необходимо обновить уголки безопасности дорожного движения, схемы безопасных маршрутов, паспорта дорожной безопасности. В начале учебного года нужно уделить особое внимание теме дорожной безопасности на родительских собраниях, а с детьми проводить беседы-пятиминутки», - отметила инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД по городу Пскову Юлия Федорова. Также, по ее словам, нужно оборудовать все светофоры цифровыми табло обратного отсчета и обеспечить их постоянную работу.

Юлия Федорова рассказала, что в этом году в Пскове зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей (17 в прошлом году), в том числе случай гибели ребенка в ДТП. За 7 месяцев этого года на дорогах пострадали 7 несовершеннолетних велосипедистов.

«Мы уже не первый год выступаем за строительство тренировочной площадки для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах, и при строительстве Псковской инженерно-лингвистической гимназии на территории образовательного учреждения было заложено место под автовелогородок», - напомнила Юлия Федорова.

Заместитель начальника управления образования администрации города Светлана Котова рассказала, что методическая база для такой работы есть: в лицее №8 создан центр по обучению педагогов для организации и проведения таких занятий, но нет современных материально-технических средств обучения. Александр Братчиков подчеркнул, что необходимо вести работу по привлечению средств на строительство автовелогородка.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин напомнил участникам заседания о пешеходном переходе на улице Народной около лицея «Развитие», где не оборудованы подходы к «зебре». Начальник отдела по транспорту и связи управления городского хозяйства администрации Пскова Евгений Зинкевич сообщил, что работы по обустройству этого перехода относятся к первоочередным задачам и будут выполнены либо до конца этого года, либо в апреле следующего.

Он отметил, что подготовлена аукционная документация на установку ограждений у ряда пешеходных переходов вблизи школ, решается вопрос об установке искусственной дорожной неровности на переходе на улице Звездной.

В пресс-службе отметили, что идет ежедневный контроль состояния всех объектов, обеспечивающих безопасность пешеходов на дорогах, в особенности вблизи школ и на путях следования учеников. Идет работа по нанесению дорожной разметки, проводится ремонт искусственных дорожных неровностей, в частности, на улицах Западной и Текстильной.