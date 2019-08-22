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Общество

Митрополит Тихон придает форуму «За ЗОЖ» огромное значение

Митрополит Псковский и Порховский Тихон придает предстоящему форуму «За ЗОЖ», который состоится в Пскове 23-25 августа, огромное значение. Об этом соощил помощник митрополита, координатор от церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live 22 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Крутов отметил, что для владыки Тихона вопросы молодежной политики являются одними из приоритетных. Спикер выразил надежду, что благодаря форуму «За ЗОЖ» получится инициировать соответствующую широкомасштабную кампанию молодежного движения, наладить работу в педагогическом сообществе по выработке новой методики по привлечению молодых людей к здоровому образу жизни, а также выйти на школы и иные образовательные учреждения, чтобы применять выработанную методику на практике.

«Эта кампания призвана оживить работу, привлечь детей к этому вопросу, чтобы они сами высказали свои пожелания», — отметил он.

По словам Николая Крутова, люди, которые ответственны за профилактику здорового образа жизни, сейчас действуют однообразно, применяя устаревшие методики, это необходимо менять.

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