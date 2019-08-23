Две новые должности появятся в псковском МФЦ

10:28, 23 августа 2019, ПАИ

В государственном бюджетном учреждении Псковской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области» появятся две новые должности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Из документа следует, что в псковском МФЦ появятся специалист по связи с общественностью и заведующий обособленными структурными подразделениями (отделами).

В июле пост руководителя псковского МФЦ покинул Джамиль Хиндристанский. Исполняющей обязанности директора псковского МФЦ назначена Екатерина Ершова, которая до недавнего времени занимала должность советника заместителя губернатора Псковской области и должность заместителя генерального директора ООО «Горнолыжный курорт «Мальская долина».