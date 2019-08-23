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Общество

Благодарственные письма получили сотрудники «Михайловского» за организацию Дней пушкинской поэзии

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, начальник службы музейных мероприятий Пушкинского заповедника Наталья Виноградова и еще девять сотрудников учреждения, а также глава Пушкиногорского района Александр Баранов получили благодарственные письма администрации Псковской области за высокие результаты в подготовке и проведении Дней Пушкинской поэзии и русской культуры – LIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Благодарственные письма сотрудники музея получили из рук первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Она поблагодарила сотрудников музея за работу по сохранению наследия А. С. Пушкина. Кроме того, Вера Емельянова рассказала о работе по приданию празднику федерального статуса, а также созданию федерального оргкомитета.

Помощник секретаря генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян пообещал всячески содействовать этой работе.

Александр Баранов поблагодарил региональные власти за высокую оценку проделанной работы и заявил, что благодаря Александру Пушкину район будет и дальше развиваться.

Благодарственные письма также получили: Татьяна Алексеева, Наталья Васильева, Галина Григорьева, Татьяна Говорухина, Марина Горбачёва, Людмила Кузьмина, Сергей Лаврухин, Светлана Павлова и Александр Петров.

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