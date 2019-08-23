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Общество

Псковские чиновники оказались беднее смоленских коллег

Муниципальные служащие Псковской области получают зарплату меньше, чем их смоленские коллеги, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, муниципальные служащие в Псковской области получают 18,1 тыс. рублей — в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона. Смоленские чиновники получают 22,3 тыс. рублей.

РБК пишет, что губернатор Михаил Ведерников дал поручение подготовить проект областного закона, который позволит улучшить ситуацию, «Нормативно-правовые документы с целью увеличения заработной платы муниципальных служащих будут подготовлены в ближайшее время», — подчеркнули в пресс-службе администрации Псковской области.

Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком (133,5 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском автономных округах (97,5 тыс. рублей).

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