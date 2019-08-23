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Общество

Письма Шостаковича о Пскове продали за 1,1 млн рублей

В Москве на аукционе за 1,1 млн рублей продали десять любовных писем композитора Дмитрия Шостаковича к артистке балета Большого театра Нине Ивановой. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Стартовая цена лота составляла от 750 до 800 тысяч рублей. Письма, представленные на аукционе, были опубликованы впервые. В тексте упоминается Псков.

По словам дочери Нины Ивановой, её мать и Дмитрий Шостакович познакомились в 1933 году. «Дмитрий влюбился сразу. Нина ответила взаимностью. Постепенно отношения становились все более серьезными. Шостакович стал бывать в доме родителей Нины. Несколько раз предлагал ей стать его женой. Нина все время отказывала: Шостакович был женат, и у него было два маленьких ребенка. Отношения закончились в 1940 году. После этого Шостакович делал попытки их возобновить, но теперь уже у Нины была семья», - рассказала она.

Дмитрий Шостакович – русский композитор, пианист, народный артист СССР, лауреат Ленинской и шести государственных премий СССР. Автор 15 симфоний и 15 струнных квартетов.

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