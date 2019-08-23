В Пскове найдено тело мужчины, грозившего наказанием родственникам

23:31, 23 августа 2019, ПАИ

Тело жителя Пскова, который грозился наказанием родственникам, нашли в его квартире вечером 23 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Отмечается, что мужчина в этот вечер выпивал и находился в квартире вместе с многочисленными родственниками. Он грозился всех наказать, а затем заперся в комнате. Через несколько часов собравшиеся обеспокоились его отсутствием, но к этому времени мужчина был уже мертв.

«Пятничный вечер и выходные всем членам семьи испорчены», - рассказал источник в следственных органах. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали случившегося.

Также вечером погиб 93-летний житель Великих Лук. Пожилой человек выпал из окна квартиры на пятом этаже.