Михаил Ведерников пожелал найти светлые мысли участникам форума «За ЗОЖ» в Пскове

10:39, 24 августа 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал участникам форума «За ЗОЖ» в Пскове найти светлые мысли. Об этом он заявил в ходе приветственной речи на открытом пленарном заседании форума в спортивно-развлекательном парке «Простория» 24 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я искренне рад приветствовать вас на гостеприимной Псковской земле. Очень приятно видеть столько здоровых людей в субботу утром», - сказал глава региона. Михаил Ведерников отметил, что для собственного развития полезно слушать сильных людей, которые выступают на форуме. «Желаю найти на форуме светлые мысли», - подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что спорт – одна из ключевых составляющих здорового образа жизни, поэтому регулярная физическая активность необходима человеку как сон и гигиена. «Псков - один из древнейших источников русской культуры, надеюсь, по результатам прогулки у вас будет желание приехать сюда снова. Сегодня мероприятие пилотное, но если организаторы не будут возражать, то сделаем для форума постоянную псковскую прописку», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что 23 августа в Псковской области отметили 75-летние образования региона. Он также отметил, что сегодня начались соревнования «Гвардейская битва», а также Псковская область принимает силовой чемпионат мира по воркауту. «Я бы предложил организаторам форума «За ЗОЖ» найти небольшое окошко, чтобы вместе с участниками форума посетить это зрелищное мероприятие», - сказал Михаил Ведерников.

Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» проходит в Пскове с 23 по 25 августа. Мероприятие проводится по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства просвещения России. В рамках форума с докладами и мастер-классами выступят представители образовательных, религиозных, общественных и научных организаций тематической направленности, поддерживающих здоровый образ жизни, представители научных учреждений системы образования и здравоохранения Российской Федерации.

С полной программой форума можно ознакомиться здесь>>>