Леонид Варламов призвал псковскую молодежь вовлекаться в работу по пропаганде ЗОЖ

11:08, 24 августа 2019, ПАИ

«Вы дыхание этого времени, мы ждем от вас новых идей. Активно вовлекайтесь в эту работу, и вместе мы добьемся результатов», - заявил председатель правления общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» Леонид Варламов на открытом пленарном заседании форума «За ЗОЖ» в псковском спортивно-развлекательном парке «Простория» 24 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Леонид Варламов подчеркнул, что издревле на Руси любую проблему решали сообща. Он рассказал, что организация «Общее дело» внедряет профилактические и просветительские программы в образовательную среду.

Председатель правления организации «Общее дело» также отметил, что помнит о призыве митрополита Псковского и Порховского Тихона остановить процесс алкогольной угрозы в России. «Во всяком случае, мы его приостановили», - подчеркнул Леонид Варламов.

Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» проходит в Пскове с 23 по 25 августа. В рамках форума с докладами и мастер-классами выступят представители образовательных, религиозных, общественных и научных организаций тематической направленности, поддерживающих здоровый образ жизни, представители научных учреждений системы образования и здравоохранения Российской Федерации.

Мероприятие проводится по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства просвещения России.

С полной программой форума можно ознакомиться здесь>>>