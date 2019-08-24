Митрополит Псковский и Порховский Тихон назвал пьянство одной из главных проблем России

12:12, 24 августа 2019, ПАИ

Сопредседатель церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон назвал пьянство одной из главных проблем в России. Об этом он заявил на открытом пленарном заседании форума «За ЗОЖ» в псковском спортивно-развлекательном парке «Простория» 24 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я скажу об одной из самых главных проблем в России, с которой долго боролись поколения. Это тяжелое наше пьянство. В 19090-е годы сложилась тяжелая ситуация в нашей стране, когда на каждой скамейке подростки распивали в лучшем случае пиво, в худшем - вино и водку», - сказал митрополит Тихон.

По его словам, ВОЗ утверждает, что употребление спиртных напитков представляет национальную опасность, если в год на душу населения потребляется 8 литров алкоголя. В России на 2008 год употреблялось 18 литров спирта на душу населения. «ВОЗ говорило, что это сверхвысокое потребление алкоголя», - отметил митрополит.

Он также отметил, что 30% смертности мужчин и 15% смертности женщин по данным Минздрава приходилось на причины потребления алкоголя. «Особую тревогу вызывало, что под ударом оказалось подрастающее поколение. С 1993 года по 2003 годы возраст приобщения к алкоголю снизился с 16 до 13 лет. По данным ВОЗ, из 100 юношей выпускников школ в Англии доживут до 60 лет 90 человек, а в России – 40», - пояснил сопредседатель церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.

Митрополит Тихон напомнил, что в 2009 году был собран церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы, работа которого направлена на предотвращение алкоголизации населения. «Знаете, мы добились некоторых результатов», - отметил он и уточнил, что к 2017 году в России был побит абсолютный рекорд по средней продолжительности жизни, а также снизилось случайное отравление алкоголем.

Сопредседатель церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы считает, что за эти годы была проведена не заметная, но одна из самых эффективных антиалкогольных кампаний за всю историю России. Он подчеркнул, что была усилена ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним вплоть до уголовной, повышены акцизы на спиртное, ограничена реклама алкоголя, веден запрет на распитие спиртного в общественных местах. «Одной из главных задач были не запреты, хотя они тоже нужны, а просвещение людей – рассказ о том, насколько спиртное пагубно влияет на здоровье человека, - отметил митрополит Тихон. - С киностудией «Мастерская» мы сняли почти 50 видеороликов на эту тему, которые показывали на центральном телевидении».

Митрополит Тихон также рассказал участникам форума «За ЗОЖ» о том, что по решению губернатора Михаила Ведерникова в псковских школах проведут занятия о том, какой выбор предстоит сделать человеку – пить или не пить. «Или он увлечется и погибнет от этого страшного недуга, или у него будет другой разумный ответственный выбор. Цель занятий – призвать молодежь подумать о себе и своем будущем», - подчеркнул митрополит.

Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» проходит в Пскове с 23 по 25 августа. В рамках форума с докладами и мастер-классами выступят представители образовательных, религиозных, общественных и научных организаций тематической направленности, поддерживающих здоровый образ жизни, представители научных учреждений системы образования и здравоохранения Российской Федерации.

Мероприятие проводится по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства просвещения России.

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