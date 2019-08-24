Михаил Ведерников ознакомился с работой шести мастерских форума «За ЗОЖ» в Пскове

13:05, 24 августа 2019, ПАИ

24 августа в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» губернатор Псковской области Михаил Ведерников ознакомился с работой шести тематических мастерских всероссийского открытого профессионально-общественного форума «За ЗОЖ».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, вместе с главой региона мастерские посетили председатель патриаршего совета по культуре, сопредседатель церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы митрополит Псковский и Порховский Тихон и председатель правления общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» Леонид Варламов.

В частности, в мастерской «Кто я? – Лидер» тренером-модератором выступает кандидат социологических наук, event специалист Олеся Назарой.

В мастерской «Моя деятельность – Проектирование» занятия ведёт сертифицированный наставник проектных команд, проект-менеджер «Команда 2018» Андрей Дрямкин.

В мастерской «Моя сила – Команда» выступает директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области», федеральный эксперт Росмолодёжи, эксперт проектного офиса «Команда 2018» Анастасия Иванова.

В мастерской «Моя миссия - общее дело» занятия ведут сразу два тренера-модератора: клинический психолог, наркологический превентолог, председатель правления Московского городского отделения общероссийской общественной организации «Общее дело» Олег Моисеев и педагог, психолог, наркологический превентолог, председатель правления Пермского краевого отделения общероссийской общественной организации «Общее дело», член общественного совета при УФСИН России по Пермскому краю Анна Махмудова.

В мастерской «Успех продвижения – социальная реклама» выступает руководитель студенческой студии ТВПсковГУ Владислава Полякова.

А в мастерской «Мой отдых – Релакс» занятия ведёт руководитель фитнес-клуба «Планка Фитнес» Анастасия Ткаченко.

Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» проходит в Пскове с 23 по 25 августа. Мероприятие проводится по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства просвещения России.