«Бронзу» завоевали псковичи на чемпионате мира по гребле

13:46, 24 августа 2019, ПАИ

Псковские гребцы на лодках «Дракон» выиграли бронзовые медали на чемпионате мира в Таиланде. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, «бронзу» псковичи завоевали, выступая в возрастной группе «ветераны» на дистанции в две тысячи километров.

Псковские гребцы преодолели дистанцию за 10 минут 57 секунд, проиграв победителям всего 28 секунд. На первом и втором месте по итогам зачета оказались команды из Австрии и Канады.

В 2018 году на турнире псковичи завоевали одно «золото» и «бронзу». Кроме того, призовые места псковские спортсмены заняли и на чемпионате Европы в этом году в Москве.

В этом году администрация Псковской области оказывает поддержку гребцам – частично финансирует поездки на различные соревнования. Также по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в этом году гребцам будут выделены дополнительные средства из резервного фонда администрации Псковской области на приобретение экипировки для участия в соревнованиях и рассмотрена возможность приобретения новых тренажеров и оборудования для тренировок.