Федор Конюхов: Спиртное пьют бездельники или слабые характером

16:50, 24 августа 2019, ПАИ

«Спиртное пьют бездельники или слабые характером. А если ты слабый, значит, ты не сможешь дойти до Эвереста», - заявил путешественник Федор Конюхов в видеообращении, которое продемонстрировали на открытом пленарном заседании всероссийского форума «За ЗОЖ» участникам мероприятия, которое проходит в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Федора Конюхова, путешественники никогда не берут с собой алкоголь на Северный полюс. Он подчеркнул, что алкоголь не согревает, а те, кто так говорят, просто оправдываются, чтобы выпить.

Федор Конюхов также рассказал, как можно победить наркоманию. По его словам, к нему обратились молодые люди с такой проблемой. Он отправил их на Камчатку пасти оленей. По его мнению, через девять месяцев они вернутся оттуда «чистые как слеза» и у них не будет желания связываться с наркотиками.

Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» проходит в Пскове с 23 по 25 августа. В рамках форума с докладами и мастер-классами выступят представители образовательных, религиозных, общественных и научных организаций тематической направленности, поддерживающих здоровый образ жизни, представители научных учреждений системы образования и здравоохранения Российской Федерации.

Мероприятие проводится по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства просвещения России.