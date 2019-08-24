Градоначальники Великих Лук поздравили горожан с Днем города

18:17, 24 августа 2019, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучан с 853-й годовщиной со дня первого упоминания Великих Лук в летописи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Великие Луки – один из древних русских городов с уникальным историческим и культурным наследием, богатыми ратными и трудовыми традициями. Со дня основания Лукам на Ловати была уготована судьба города-воина, защитника русских рубежей. Именно благодаря воинской доблести великолукских ратников наш город заслужил титул Великого», - отметили градоначальники.

Николай Козловский и Любовь Романова подчеркнули, что особое место в героической истории Великих Лук занимает Великая Отечественная война. «Операция по освобождению города от немецко-фашистских захватчиков, названная Великолукской наступательной, была отмечена как решающее событие кампании 1942-1943 годов. В 2008 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города, Великим Лукам присвоили почетное звание «Город воинской славы», - отмечают градоначальники.

«Наш город был и остается важным культурным, образовательным, спортивным центром, транспортным и торговым узлом. Великие Луки стали основой развития промышленности в Псковской области, известной по всей России столицей воздухоплавания. Успехи и достижения города – заслуга многих поколений жителей, которые добросовестно трудятся во имя его будущего. Благодаря их таланту, ответственности, упорству, конструктивному диалогу между властью и горожанами, Великие Луки с каждым годом становятся уютнее и краше», - говорится в поздравлении.

Градоначальники также отметили, что Великие Луки достигли высоких результатов в развитии своего промышленного и экономического потенциала, городской инфраструктуры и социальной сферы и продолжают уверенное движение вперед к стабильности и процветанию.

«От всей души желаем вам успехов, крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения! Пусть стремление каждого внести свой вклад в развитие Великих Лук станет залогом благополучия нашего города в будущем!» - заключили Николай Козловский и Любовь Романова.