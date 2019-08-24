Три псковские школы и ПсковГУ представили свои проекты на форуме «За ЗОЖ»

18:47, 24 августа 2019, ПАИ

Шесть образовательных учреждений Псковской области, в том числе четыре псковских и два великолукских, представили свои проекты на всероссийском форуме «За ЗОЖ», который проходит в Пскове с 23 по 25 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, свой уникальный опыт по организации социального-активного пространства обучающихся показала средняя общеобразовательная школа №9 имени А. С. Пушкина. В этом году школа стала победителем открытого конкурса «Эффективные школьные модели профилактики девиантного поведения обучающихся» на предоставление из федерального бюджета грантов на поддержку проектов в рамках государственного программы РФ «Развитие образования». Проект предполагает создание школьной воркаут-площадки и направлен на социализацию подростков с отклонениями в поведении, поддержку неформального взаимодействия школьников со сверстниками и взрослыми, формирование навыков здорового образа жизни. Кроме того, 25 августа в 12:00 педагоги школы №9 проведут для участников и гостей форума флешмоб «Школа возможностей - школа успеха».

На форуме «ЗаЗОЖ» также представлена программа Средней общеобразовательной школы №5 имени героя России Марка Евтюхина «Школа здорового быта». Проект направлен на формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью, развитие устойчивой мотивации к ЗОЖ, навыков безопасного поведения в окружающей среде и умений поведения в экстремальных ситуациях. Работа с молодежью проводится с помощью исследовательских уроков, лабораторных и практических занятий, тренингов, деловых игр.

Еще один псковский проект - «Школа-центр - территория здоровья», который реализуется на базе центра специального образования №1 при поддержке ПсковГУ и Псковского технического лицея. Благодаря проекту в центре создана модель адаптивного здоровьесберегающего образовательного пространства, что позволило улучшить показатели динамики здоровья обучающихся.

Проект «ПсковГУ - территория здоровья» нацелен на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Его задачи - развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья, проведение кампаний, направленных на пропаганду ЗОЖ, внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья. С этой целью в университете создан медико-реабилитационный центр, в котором есть врачебный, процедурный, физиотерапевтический кабинеты, залы массажа и ЛФК. Финансируется центр за счет средств органов местного самоуправления.

Великие луки представлены программой средней общеобразовательной школы №1 «Школа здоровья» и спортивно-оздоровительным проектом «Футбол - вид спорта, в который играет весь мир», который реализуется на базе средней общеобразовательной школы №13.

Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» проходит в Пскове с 23 по 25 августа. Мероприятие проводится по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства просвещения России.