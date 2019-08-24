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Общество

Леонид Варламов оценил на отлично форум «За ЗОЖ» в Пскове

Председатель правления общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» Леонид Варламов оценил на отлично всероссийский форум «За ЗОЖ», который проходит в Пскове. Об этом он заявил журналистам 24 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Леонид Варламов также поддержал постоянную «прописку» форума на Псковской земле. По его словам, у Пскова для этого есть все возможности, в том числе и в плане инфраструктуры. «Я недавно был в Великом Новгороде, посещал знаменитый памятник 1000-летию Крещения Руси, как всем известно, взоры всех фигур монумента устремлены на север. Давайте обратим все взоры на Псков и форум «за ЗОЖ». Сделаем это мероприятие более насыщенным, широким по участникам, думаю, ничто не мешает провести его здесь же в следующем году, губернатор поддержал эту идею», - сказал он.

Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» проходит в Пскове с 23 по 25 августа. В рамках форума с докладами и мастер-классами выступят представители образовательных, религиозных, общественных и научных организаций тематической направленности, поддерживающих здоровый образ жизни, представители научных учреждений системы образования и здравоохранения Российской Федерации.

Мероприятие проводится по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства просвещения России.

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