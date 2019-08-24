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Общество

Михаил Ведерников вновь встретится с жителями Талабских островов в конце сентября

«В конце сентября мы ещё раз соберемся с жителями для того, чтобы сформировать наш совместный план мероприятий, расставить приоритеты и дальше постепенно этот план реализовывать», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников журналистам по итогам поездки на Талабские острова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников почеркнул, что часть вопросов на островах уже решена. «В прошлый раз, когда я приезжал на острова, жители очень просили, чтобы здесь на постоянной основе работал фельдшер. Мы нашли решение, фельдшер работает, люди довольны», - сообщил глава региона.

Губернатор особо отметил вопрос, связанный с обеспечением пожарной безопасности. «С учетом того, что остров находится на значительном отдалении от береговой линии, конечно, здесь важно разместить если не стационарный пожарный пост, то хотя бы пожарную машину», - заметил Михаил Ведерников.

Мы вместе с Валерием Филимоновым [начальник ГУ МЧС России по Псковской области - ПАИ] обратились в МЧС, нас поддержали, машина такая для острова Залита уже выделена, - сообщил губернатор и добавил, что после того, как машина будет доставлена на острова, она будет на постоянной основе обеспечивать пожарную безопасность.

Глава региона отметил, что много вопросов на островах связано с вывозом мусора. «Все необходимые решения уже приняты. Но самая главная проблема, которую в ближайшее время необходимо будет решить – транспорт, посредством которого сюда можно будет привести специальную технику. Это необходимо для того, чтобы привести территорию в порядок и вывести мусор, который здесь скапливался годами», - сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что договорился с местными жителями о создании на островах органа территориального общественного самоуправления (ТОС). «Это хорошая форма, которая помогает решать вопросы, и, в том числе, помогает привлекать дополнительные финансовые средства. В сентябре депутаты района рассмотрят этот вопрос на сессии», - заключил Михаил Ведерников.

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