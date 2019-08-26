Фестиваль воркаута пройдет в Псковской области в 2020 году

09:01, 26 августа 2019, ПАИ

Фестиваль воркаута пройдет в Псковской области в 2020 году. Спортивное мероприятие, которое будет проводится на постоянной основе, анонсировал губернатор Михаил Ведерников на закрытии Чемпионата мира по силовому воркауту в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников рассказал, что соответствующая договоренность достигнута с президентом Федерации воркаута России Максимом Поповым. Губернатор добавил добавил, что вместе с администрацией Пскова проработают вопрос благоустройства прилегающей к спортивной площадке территории (возле дома №9 на улице Воеводы Шуйского). Здесь может появиться зона для уличного баскетбола и снаряды для других видов спорта.

Псковская область впервые принимала у себя Чемпионат мира по силовому воркауту. В следующем году он пройдет в Латвии.

Соревнования прошли 24 августа при поддержке администрации Псковской области, Фонда развития Псковской области, «Команды 2018», Всемирной федерации воркаута и Федерации воркаута России. Фоторепортаж здесь >>>