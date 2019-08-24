Псковский губернатор поприветствовал участников чемпионат мира по воркауту

14:26, 24 августа 2019, ПАИ

24 августа в Пскове на улице Воеводы Шуйского, 9 открылся силовой чемпионат мира по воркауту. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, с приветственным словом к участникам и зрителям соревнований обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Я очень рад видеть всех вас на гостеприимной Псковской земле, в древнем городе Пскове», - отметил глава региона. Он напомнил, что в эти дни Псковская область насыщена различными мероприятиями: 23 августа в Псковской области отметили 75-летние образования региона. А сегодня в Псковской области проходят всероссийский форум «За ЗОЖ», соревнования «Гвардейская битва» и силовой чемпионат мира по воркауту.

«В прошлом году мы открывали с вами эту площадку. На сегодняшний день это самая большая воркаут-площадка в Псковской области», - отметил губернатор. Он также сообщил, что в 2018 году в регионе были установлены почти 100 мини-площадок для этого вида спорта.

«Мне очень приятно отметить, что движение воркаут развивается. Я хочу пожелать спортсменам, которые сегодня представляют 15 стран, – успехов, но, а нам – ярких эмоций и впечатлений. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!» - заключил Михаил Ведерников.

Президент всемирной федерации уличного воркаута и калистеники Марис Шлезиньш отметил, что ему очень нравится находится в Пскове. «Я всегда говорил, что Бог любит воркаут, поэтому мы награждены сегодня хорошей погодой, солнышком и легким ветерком, который поможет всем атлетам не пережариться на солнце и хорошо провести чемпионат», - сказал он.

Марис Шлезиньш поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за поддержку данного мероприятия, а также всех тех, кто работал над проведением этого чемпионата. «Будем наслаждаться сегодняшним днём», - заключил он.

«Давайте поприветствуем участников из самых далеких стран: Бразилия и Чили. Спасибо вам, что смогли найти Псков!», - сказал президент федерации воркаута России Максим Попов. Он также выразил слова благодарности губернатору Михаилу Ведерникову и всем, кто принимал участие в подготовке этого мероприятия.

Лидер спортивного движения «Street Workout» Виталий Дидыч отметил, что чемпионат мира по воркауту – беспрецедентное событие для Псковской области.

Турнир проходит в два этапа: силовой и на выносливость. В последнем будут бороться не только мужчины, но и девушки. По результатам состязаний победители получат звание чемпиона мира по силовому воркауту в определенном весе.

Для гостей соревнований организованы силовые конкурсы и мастер-классы от профессиональных спортсменов всероссийского и мирового уровня.

Чемпионат проходит при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018». Организаторами турнира выступают международная федерация воркаута. С програмой соревнований можно ознакомиться здесь>>>