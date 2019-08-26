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Общество

С учениками Кикоинского класса будут работать преподаватели ПсковГУ

С учениками Кикоинского класса будут работать преподаватели ПсковГУ, сообщила директор псковской школы №1 Ирина Ломонова на заседании экспертного совета 26 августа. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Первый «кикоинский класс» откроется в Пскове 2 сентября, обучение в нём будет вестись с 5 класса. В средней общеобразовательной школе № 1 имени Леона Поземского уже завершилось обустройство помещения. Курчатовский институт оснастил класс необходимым оборудованием: интерактивной доской, автоматизированным местом преподавателя, учебной метеорологической станцией и индивидуальными наборами для учеников, чтобы они смогли проводить опыты по естественно-научным дисциплинам. Новое учебное оборудование будет предоставляться каждый год.

Ирина Ломонова отметила, что «за школой сохраняется задача реализации общего образований, то есть к общему образованию добавляется «кикоинский компонент». По её словам, это решает задачу естественно-научного образования, дает возможность изучить прдедметы более фрагментально.

«Работать с учениками будут преподаватели ПсковГУ, дополнительные занятия для школьников кикоинского класса будут проходить в вузе и «Кванториуме». Курчатовский институт будет осуществлять научное руководство проектом Кикоинского класса, он же предоставляет оборудование», - уточнила директор.

Проект Кикоинского класса реализуется в рамках договоренностей между администрацией области, ПсковГУ и Курчатовским институтом. 

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