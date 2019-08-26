Эксперт: Псковская область – кладезь талантливых людей

12:28, 26 августа 2019, ПАИ

«Псковская область – кладезь талантливых людей, которых мы подарили стране и миру. Основой являлась наша псковская губернская мужская гимназия, где сейчас базируется школа №1 имени Леона Поземского», - заявила заведующая псковского центра инновационных образовательных технологий, кандидат педагогический наук, доцент кафедры химии ПсковГУ Людмила Семенова на заседании экспертного совета 26 августа, на котором обсуждалась реализация проекта Кикоинского класса, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Людмила Семенова отметила, что создание Кикоинского класса в Псковской области обсуждалось ещё в 1990-е годы, но тогда этот проект реализовать не удалось. «Сейчас правительство обращает внимание на естественно-научное образование, уделяет внимание к отбору и взращиванию талантливой молодежи», - подчеркнула она и добавила, что благодаря такой позиции государства и удается реализовать проект.

Эксперт также отметила, что программа, которая будет реализовываться на базе Кикоинского класса, требует дальнейшего развития и систематизации. «Мы должны четко проследить, как будет совершенствоваться процесс, как внеурочная деятельность будет дополнять учебный процесс», - пояснила она.

Кикоинский класс на базе школы №1 в Пскове создан в рамках договоренностей между администрацией области, ПсковГУ и Курчатовским институтом. Курчатовский институт намерен осуществлять научное руководство проектом, за основу возьмут пятый класс. Работать с учениками будут преподаватели Псковского государственного университета, при этом дополнительные мероприятия для них будут проводиться на базе вуза и Кванториума.

Выпускниками псковской губернской мужской гимназии (ныне школы №1 имени Леона Поземского) являются академик медицины Лев Зильбер, активный участник гражданской войны, организатор комсомола на Псковщине Леон Поземский, советский писатель и литературовед Юрий Тынянов, дважды герой социалистического труда, академик Исаак Кикоин, советский писатель Вениамин Каверин и другие известные люди.