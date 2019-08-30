Непенсионный возраст: Старейшая сотрудница Псковского музея покинула пост хранительницы

09:15, 30 августа 2019, ПАИ

30 августа исполняется 80 лет старейшему сотруднику Псковского музея-заповедника, заслуженному работнику культуры Александре Сергеевне Григорьевой. Эта дата практически совпадает с днём, когда выпускница филфака ЛГУ Саша Григорьева в 1966 году впервые переступила порог музея в Пскове. Ровно через 53 года Александра Сергеевна покидает свой пост. Такая вот пенсия, спустя 33 года от полагавшегося по закону срока. Причём, отмечают коллеги, каждый день этой многолетней «переработки» Александра Григорьева, несмотря на почтенный возраст, работала в полную силу, кропотливо и щепетильно выполняя обязанности хранителя. Никаких поблажек и скидок на почётность и заслуженность.

«До этого я знала Псков только по книжкам, что это один из древнейших городов, что он богат своими архитектурными памятниками, - призналась Александра Григорьева. - Видела его на картинках. Учиться в Ленинград я приехала издалека, с юга Украины, из города Желтые Воды. Это маленький город со своей древней историей, но музеи я впервые увидела только в Ленинграде. Меня потрясли Эрмитаж и Русский музей! А когда окончила университет, приехала в Псков к мужу, он работал на телевидении, и вот оказалось, что в Псковском музее есть место».

Александра Григорьева в течение 27 лет работала главным хранителем музея и одновременно выполняла обязанности хранителя 40-тысячной коллекции драгоценных металлов и камней. «Трудно представить груз ответственности, который лежал на плечах Александры Сергеевны, - рассказала нынешняя хранительница фонда драгоценных металлов Ирина Галицкая. - Тем более, что в этот период проходило создание музейного объединения с 14-ю филиалами, и создание тогда единственного в мире музея Модеста Мусоргского и Юрия Спегальского. Необходимо было налаживать фондовую работу во всех бывших районных музеях, создавать единую систему учёта фондов объединения. Это командировки, контакты, и опять - ответственность».

После войны музею пришлось практически заново собирать свои коллекции. Перед приходом фашистов сотрудники просили несколько вагонов для эвакуации экспонатов, но дали только один, поэтому вывозили самое ценное, малую толику. Из эвакуации музейные ценности вернулись в декабре 1945-го. Остальное было разграблено и вывезено немцами.

Для пополнения фондов до 1991 года удалось организовать порядка 30 этнографических экспедиций. Выезжали сотрудники всех отделов: исторического, советского, художественного – и собирали удивительные вещи.

«Помню первую свою экспедицию, - поделилась Александра Григорьева. - Елена Ивановна Скобельцына тогда возглавляла художественный отдел, она научила меня как надо работать во время обследования районов. Обследование начали с тех районов, которые до 1927-го года входили в состав Псковщины: Холмского и Торопецкого. Сейчас это Новгородская и Тверская области. Иногда деревни были настолько глухими, что в них не было даже электричества, не говоря про телефоны. Но молва о том, что приехали музейщики, чтобы собирать материалы о старине и быте крестьян, летела впереди нас. Иногда приезжали в такие места, где нам говорили: «Да тут с войны ни одна машина не проезжала!» Вещи собирали очень интересные. За лето проходили три-четыре экспедиции, а после одного года или двух лет собирательской работы создавались временные выставки новых поступлений, которые были подготовкой для ныне работающей экспозиции «Народно-прикладное искусство Псковской земли».

Из интереса и желания помочь Александра Григорьева старалась не пропускать ни одной поездки по области. «Готовились к этим экспедициям очень основательно, изучали статистические данные, дореволюционные публикации. К примеру, когда готовились поехать в Локнянский район, наметили, что посетим 58 деревень, но оказалось, что не все они сохранились со времен войны, мы побывали почти в 30 деревнях. Собрали много сведений о ярмарках, которые там проходили, о занятиях крестьян, о бытовании промыслов», - рассказала хранитель.

Причём в экспедиции не было разделения: «это я собрала, это не я». Для порядка каждый сотрудник того или иного отдела собирал предметы по своей теме: «Мы приезжали в деревню и расходились в разные концы. Тщательно записывали все, что нам передали в дар или что мы купили. Покупали за смешные деньги. Три, пять, иногда семь или десять рублей – это уже считалось огромной ценой. Чаще нам вещи отдавали в дар. Когда мы приезжали в деревню, не всегда люди знали, что такое музей. Мы подробно об этом рассказывали. Люди что-то несли, мы всегда спрашивали цену. Иногда нам отвечали: «Деньгами и не шевели!»

Затем привезённое рассматривала фондово-закупочная комиссия. «И ни разу нам не отказали в том, чтобы вещи были включены в основной фонд. Предметы народного прикладного искусства, практически, в эвакуацию не попали, поэтому коллекции оказались утраченными, но уже к началу 80-х годов эта часть фондов насчитывала более 8 тысяч единиц хранения», - уточнила Александра Григорьева.

Параллельно проходила общесоюзная работа, которой в Псковской области пришлось заниматься музею, - обследование и атрибуция художественных и исторических ценностей, находящихся на хранении в действующих храмах. В завершение этой работы планировалось издание общесоюзного каталога с фотографиями и описаниями, однако из-за распада СССР довести дело до конца не удалось. Но всё же музейные сотрудники обследовали порядка 80 храмов. Организатором этой работы тоже была Александра Григорьева.

«При всём этом за обилием сделанного стоит не «железная леди» с металлическим голосом и жёсткими манерами, а очаровательная женщина, с большим тактом и человеческим достоинством, мягкой манерой общения, - заметила Ирина Галицкая. - Для неё невозможно оскорбить человека, сплетничать о нём или плести интриги».

Когда в 60-е годы новая сотрудница только приступила к своим обязанностям, Псковский музей носил статус «краеведческого», занимая, таким образом, нижнюю ступеньку в музейной «иерархии». Коллектив состоял из 10-12 человек. «Я даже не думала, что останусь здесь дольше чем на год, но директор Евгения Ивановна Сойгина «заставила» меня полюбить музей, - поделилась Александра Григорьева. - Так оно в итоге и получилось. Люблю музей всей душой!»