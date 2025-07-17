Идеи по поддержке семей военнослужащих подготовили участники «Истоки. Школа» в Печорах

22:26, 17 июля 2025, ПАИ

Предложения по поддержке семей военнослужащих и добровольцев гуманитарных миссий подготовили участники заключительного заезда «Забота» проекта «Истоки. Школа». Семьи участников специальной военной операции, добровольцы и эксперты обсудили, какие изменения нужны в системе поддержки, чтобы помощь оказывалась быстрее и эффективнее. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

В центре внимания были темы социальной адаптации, правовой грамотности и психологической устойчивости. «Важно собирать их, предоставлять им площадку и создавать условия, чтобы они обменивались тем опытом, который у них есть, и чтобы он обогащались тем опытом, который есть в регионах», – отметил заместитель директора Роспатриотцентра Росмолодёжи Дмитрий Степыко.

Участники смогли презентовать свои инициативы, а также получили советы, как внедрить идеи в действующие проекты.

Напомним, заезд «Забота» проекта «Истоки. Школа» реализуется в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». Организатором события выступил Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, комитета семей воинов Отечества, Ассоциации волонтёрских центров, а также Института общественного развития «Добро.РФ».

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