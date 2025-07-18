Наталья Мельникова – о представительстве в Москве: Вместе мы координируем усилия по защите интересов Псковской области на федеральном уровне

23:18, 17 июля 2025, ПАИ

Ключевым партнёром и эффективной площадкой для сотрудничества назвала представительство Псковской области в Москве сенатор от региона Наталья Мельникова. Площадка даёт возможности для координации усилий по защите интересов Псковской области на федеральном уровне, заявила сенатор.

«Сегодня отмечаем двухлетие представительства правительства Псковской области в Москве. Для меня, как сенатора от региона, это ключевой партнёр и эффективная площадка для сотрудничества в Москве. Вместе мы координируем усилия по защите интересов Псковской области на федеральном уровне. Представительство – это наши коллеги и наша сегодняшняя команда в Москве. Вместе мы работаем над сохранением псковской идентичности, поддерживая связь с землячеством и организуя важные мероприятия», – сказала Наталья Мельникова, поздравив коллектив представительства за преданность делу и совместную работу. Она также пожелала коллегам дальнейших успехов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что московский офис представительства стал значимой площадкой для проведения деловых встреч, совещаний, переговоров и мероприятий.