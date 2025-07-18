Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Мельникова – о представительстве в Москве: Вместе мы координируем усилия по защите интересов Псковской области на федеральном уровне

Ключевым партнёром и эффективной площадкой для сотрудничества назвала представительство Псковской области в Москве сенатор от региона Наталья Мельникова. Площадка даёт возможности для координации усилий по защите интересов Псковской области на федеральном уровне, заявила сенатор.

Фото со страницы Натальи Мельниковой «ВКонтакте»

«Сегодня отмечаем двухлетие представительства правительства Псковской области в Москве. Для меня, как сенатора от региона, это ключевой партнёр и эффективная площадка для сотрудничества в Москве. Вместе мы координируем усилия по защите интересов Псковской области на федеральном уровне. Представительство – это наши коллеги и наша сегодняшняя команда в Москве. Вместе мы работаем над сохранением псковской идентичности, поддерживая связь с землячеством и организуя важные мероприятия», – сказала Наталья Мельникова, поздравив коллектив представительства за преданность делу и совместную работу. Она также пожелала коллегам дальнейших успехов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что московский офис представительства стал значимой площадкой для проведения деловых встреч, совещаний, переговоров и мероприятий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июля 2025

Интерактивную карту с информацией о публичных точках Wi-Fi разработали в Псковской области
17 июля 2025

Оконные проёмы реставрируют в Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове
17 июля 2025

Сто метров водопровода заменят в Новоржеве для ликвидации аварии на сетях
17 июля 2025

Наталья Мельникова – о представительстве в Москве: Вместе мы координируем усилия по защите интересов Псковской области на федеральном уровне
17 июля 2025

ТОС «Дружба» из Пушкиногорского района завершает ремонт кровли Дома культуры
17 июля 2025

Идеи по поддержке семей военнослужащих подготовили участники «Истоков. Школы» в Печорах
17 июля 2025

Новые форматы сотрудничества обсудил Михаил Ведерников с представителями «Альфа-Банка»
17 июля 2025

Мастер-классы, VR-игры, аквагрим: интерактивные площадки будут работать в парках Пскова 26 июля

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...