Алексей Немов: Чемпионат мира силовому воркауту в Пскове — это знаковое событие в мире спорта

13:15, 26 августа 2019, ПАИ

«Чемпионат мира по силовому воркауту — это очень высокий уровень и знаковое событие в мире спорта. И то, что он проходит в этом году именно в городе Пскове, особенно важно», — прокомментировал проведение спортивного мероприятия в Пскове четырехкратный Олимпийский чемпион и пятикратный Чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Алексей Немов подчеркнул, что у воркаута и спортивной гимнастики много общего. «Можно сказать, что это однокоренные виды спорта. У ребят более силовое направление, а у гимнастики техника и сила — все в одном. Могу отметить, что у ребят не менее сложный вид спорта, и поэтому я с уважением отношусь к тем спортсменам, которые приехали сюда. Они — молодцы, есть с кого брать пример», — сказал он.

По словам спортсмена, уличная гимнастика подходит для всех возрастов. «Знаю, что в Псковской области установлено около 80 площадок для воркаута. Уверен, что все они будут пользоваться спросом среди молодежи и тех, кто следит за своим телом и здоровьем. От занятий однозначно будет положительный эффект», — добавил Алексей Немов.

Соревнования прошли 24 августа при поддержке администрации Псковской области, Фонда развития Псковской области, «Команды 2018», Всемирной федерации воркаута и Федерации воркаута России. Фоторепортаж здесь >>>