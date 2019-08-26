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Общество

Выросшая в интернате женщина узнала в найденном в Ленинградской области старике своего отца

Нашлась родня обнаруженного в Сланцах Ленинградской области 61-летнего Николая Погодина, который заявлял, что прописан в Печорах в Псковской области. В интернете поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил пост с фотографией найденного пенсионера. На сообщение откликнулась женщина, которая заявила, что является дочерью мужчины, пишет интернет-газета «Ридус».

«Это мой отец, но он меня не воспитывал — я выросла в интернате, с 5 лет. У меня давно своя семья. Документы делать надо все через Латвию — это не в моих силах, он родился в Латвии», — написала Надежда.

Она также рассказала, что жила вместе с папой и бабушкой до 1993 года, а после оказалась в интернате. «Он всю жизнь пил и не воспитывал меня, выгонял маленькой на улицу спать в будку к собаке, бегал по деревне с ножом за мной и бабушкой. Соседи заявили в органы опеки, и, когда меня отправили в интернат, он просто про меня забыл», - рассказала женщина.

В то же время она заявила, что собирается собрать все документы, чтобы оформить отца в дом престарелых.

Женщина также сообщила, что проживает в Печорах и воспитывает троих детей: двух сыновей и дочку. «Я за своих деток горой стою, я хочу, чтобы их жизнь сложилась лучше, чем моя, и я дам им то, чего не получила сама», — заключила женщина.

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