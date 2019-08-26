Жители Псковской области в шоу «Голос»: Кто участвовал и какие этапы преодолел

18:08, 26 августа 2019, ПАИ

Осенью 2019 года пока еще неизвестная 25-летняя жительница Пскова примет участие в восьмом сезоне музыкального шоу «Голос» на «Первом канале». Организаторы по правилам проекта не называют ее имя, приглашают следить за ходом прослушиваний.

Псковское агентство информации решило рассказать читателям о жителях региона, которые в разное время становились участниками популярного музыкального шоу.

2012-й

Первой на сцену телевизионного шоу весьма удачно поднялась жительница Великих Лук Анастасия Спиридонова. Девушка в прямом смысле растопила сердца зрителей и благодаря поклонникам, растроганным ее выступлением, заняла третье место. Пока ее подвиг не удалось повторить ни одному талантливому скобарю.

Простуда, кстати, едва не сорвала финальное выступление девушки — у нее не смыкались голосовые связки, антибиотики оказались бессильны, но ей удалось вовремя поправиться. Выступала девушка в команде Леонида Агутина.

Анастасия Спиридонова окончила в Великих Луках студию вокала «Терминал», училась в отделении джазового вокала в Российской академии музыки имени Гнесиных.

2014-й

Затем телеэкраны страны покоряла своей харизмой афророссиянка, политолог-переводчик Нтэнтие Мари Нжипуакую из Великих Лук, которая также училась в кузнице вокалистов — студии «Терминал» под руководством Александра Ярового. Окончила РУДН.

Мари родилась в Камеруне. Ей удалось блеснуть на «слепом прослушивании» уже в третьем сезоне, покорив Леонида Агутина, в команду которого она и вошла.

К сожалению, дойти до финала «экзотической» девушке не удалось.

2016-й

По стопам Анастасии Спиридоновой и Нтэнтие Мари Нжипуакую спустя два года прошла великолучанка Елена Алексеева. На ее исполнение песни «Roxanne» во время «слепого прослушивания» повернулись аж три члена жюри — Полина Гагарина, Леонид Агутин и Григорий Лепс. Не удивительно, что повернулся Леонид Агутин, поскольку великолучанка поет на бэк-вокале на его выступлениях.

Елена вошла в команду Григория Лепса. Ей удалось попасть в число сильнейших участников проекта, но не довелось победить. По образованию она дирижер академического хора, между прочим. Играет на фортепиано, гитаре и аккордеоне.

2017-й

Дмитрий Караневский — очередной великолучанин, который попал в шоу «Голос». Он ушел в команду Пелагеи. Талантливый парень в шестом сезоне продержался недолго: в «поединке» члены жюри выбрали его оппонента, также участника команды Пелагеи. Молодой человек называл себя романтиком, которых не хватает в мире.

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«Слепые прослушивания» 8-го сезона шоу «Голос» стартуют завтра, 27 августа. В эфир оно выйдет в середине осени. Надеемся, псковичка станет пятой участницей шоу из Псковской области, покорит сердца зрителей и победит!