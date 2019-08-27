На фестивале «Финно-угорский транзит» Псковская область представила опыт сохранения культурно-языкового наследия

13:37, 27 августа 2019, ПАИ

На фестивале «Финно-угорский транзит» Псковская область представила опыт сохранения культурно-языкового наследия финно-угорских народов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, эта тема стала основной для обсуждения на круглом столе, участниками которого стали члены совета координаторов Финно-угорского культурного центра Российской Федерации, представители Центра культуры народов России и делегаций участников фестиваля «Финно-угорский транзит».

Директор Псковского областного Центра народного творчества Лариса Федорова рассказала, что в регионе особое внимание уделяется развитию и популяризации народных промыслов. «Более 2 тысяч человек занимаются рукоделием на территории Псковской области, из них более 200 мастеров широко известны на территории всей нашей страны, а более 100 имеют звание мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусства», — уточнила специалист.

Также в Псковской области проводятся специальные экспедиции в районы, где ведется видео и фотофиксация. Затем составляется специальный реестр народных умельцев и самобытных творческих исполнителей. Все материалы размещаются в мультимедийной библиотеке на сайте Центра народного творчества.

Первый заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова (ГРДНТ), руководитель Центра культуры народов России Мери Русанова отметила, что Псковская область неслучайно ваыбрана для проведения фестиваля. «Здесь живет народ сето, традиционно проводится тематический международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». В этом году нам удалось включить в программу мероприятий посещение этого фестиваля. Это станет прекрасной возможностью для всех участников поближе познакомится с культурой, бытом и традициями этой народности», — отметила она.

Участники круглого стола обсудили вопросы сохранения культурно-языкового наследия финно-угорских народов, развития межрегионального взаимодействия, организации этнокультурных мероприятий, направленных на взаимообогащение культур и гармонизацию межнациональных отношений.

В 18:00 на сцене Городского культурного центра состоится гала-концерт, участники фестиваля исполнят народные песни в современной обработке и эстрадные композиции на родных языках. До этого там же пройдут мастер-классы по изготовлению костюма и набойке на ткани для этнодизайнеров, для исполнителей и участников творческих коллективов состоится мастер-класс по вокалу. 28 августа участники фестиваля посетят музей-усадьбу народа сето и выступят на творческой площадке 12-го фестиваля сето «Сетомаа. Семейные встречи».