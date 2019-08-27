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Общество

Замглавы Псковского района: Жители Талабов болеют душой за острова

Остров Залита. Фото ПАИ

Жители Талабских островов болеют за них душой и хотят, чтобы острова развивались и там рождались дети. Об этом заявил заместитель главы Псковского района Святослав Колинко в прямом эфире проекта ПАИ-live 27 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он рассказал, что территориальное общественное самоуправление в новинку для острова, и все делают первые шаги для его создания.

Святослав Колинко уточнил, что до 2006 года существовала Залитская волость. «Но когда нужно было проводить выборы, приняли решение перенести в разряд межселенной территории», - добавил собеседник. Причина проста — сокращение количества жителей.

Однако сейчас решено вернуться к вопросу о присвоении статуса самостоятельного муниципального образования.

«Из-за уменьшения количества жителей может возникнуть проблема с формированием органов местного самоуправления. Но статус отдельного муниципального образования поможет решать вопросы более эффективно», - убежден Святослав Колинко.

Он добавил: «Люди хотят быть хозяевами своего острова».

Святослав Колинко подчеркнул, что одна из форм заработка островов - введение туристического сбора на Талабах. 

«Люди на острова едут разные – 70% паломники», — пояснил он и добавил, что из них есть те, кто посещает святые места на последние деньги, и им будет тяжело заплатить, например, 150 рублей. «Нужно обсуждать цену [туристического] сбора с людьми», — заключил Святослав Колинко.

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