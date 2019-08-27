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Общество

Псков стал столицей брейкинга

Фото хип-хоп центра "...Хоть отбавляй!"

Благодаря победе воспитанников псковского хип-хоп центра «…Хоть Отбавляй!» на Всероссийском фестивале «Extreme Weekend» (Доброград, Владимирская область) Псков стал столицей брейкинга на 2019-2020 годы, сообщила Псковскому агентству информации руководитель центра Кристина Кочнева.

Ребята отстаивали честь Пскова в командной номинации Breaking «Битва городов». По итогам командных баттлов (танцевальных поединков) определялась столица брейкинга на ближайший год.

Фото хип-хоп центра "...Хоть отбавляй!"

Этим летом команда «…Хоть Отбавляй!» также посетила Сочи, Ялту, Санкт-Петербург, два Мировых чемпионата по брейкингу (ребята проехали 6 тысяч километров, побывали в 8 странах, в двух из которых прошли Мировые чемпионаты по брейкингу).

Фото хип-хоп центра "...Хоть отбавляй!"

Также команда «...Хоть отбавляй!» стала единственной, которая прошла отбор на Международном чемпионате по брейкингу «Sochi Open» в Сочи среди более чем 50 команд. Она принимала участие в сетке баттлов с семью приглашёнными командами со всего мира (Япония, Россия, США и другие).

Фото хип-хоп центра "...Хоть отбавляй!"

20 сентября команда отправится в столицу Бельгии (Антверпен) на Мировой чемпионат по брейкингу «Unbeakable», а в октябре — на Международный чемпионат по брейкингу «ROBC» (Москва). Главный тренер команды «…Хоть Отбавляй!» — Кирилл Кочнев.

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