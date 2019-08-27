Как выглядит новая спортивная площадка для детей и взрослых в Печорах (ФОТО)
28 августа в Печорах к празднику Успения Пресвятой Богородицы на территории Паломнического центра состоится открытие новой спортивной площадки для детей и взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Площадка состоит из зоны для воркаута, мини-футбола, баскетбола и волейбола. Также на площадке установлены многоуровневые детские горки, качели, карусели и тренажеры.
Все объекты смонтированы с применением современных технологий и соответствуют самым высоким стандартам безопасности, отметили в пресс-службе.
Участие в открытии примут представители администрации Псковской области и братия Псково-Печерского монастыря.
Адрес Паломнического центра - Печоры, улица Юрьевская, 82-а.