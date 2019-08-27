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Общество

Как выглядит новая спортивная площадка для детей и взрослых в Печорах (ФОТО)

28 августа в Печорах к празднику Успения Пресвятой Богородицы на территории Паломнического центра состоится открытие новой спортивной площадки для детей и взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Площадка состоит из зоны для воркаута, мини-футбола, баскетбола и волейбола. Также на площадке установлены многоуровневые детские горки, качели, карусели и тренажеры. 

Все объекты смонтированы с применением современных технологий и соответствуют самым высоким стандартам безопасности, отметили в пресс-службе.

Участие в открытии примут представители администрации Псковской области и братия Псково-Печерского монастыря.

Адрес Паломнического центра - Печоры, улица Юрьевская, 82-а.

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