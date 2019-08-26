Псковпассажиравтотранс об итогах проверки: Автобус въехал на переезд при поднятых шлагбаумах

17:36, 27 августа 2019, ПАИ

Городской автобус №8 въехал на железнодорожный переезд в районе Корытово при поднятых шлагбаумах и разрешающем сигнале семафора, заявили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», комментируя происшествие от 25 августа.

«Невзирая на нехватку водительского состава на предприятии, без суда и следствия, псковичи готовы ходить пешком и пожизненно лишить права сидеть на водительском кресле спеца с 42-летним стажем, - написала на своей странице «ВКонтакте» пресс-секретарь предприятия Надежда Сухарева. - Но это лирика, а теперь факты. Весь сыр-бор разгорелся из-за того, что во время пересечения железнодорожного полотна на крышу автобуса опустился шлагбаум».

Однако сотрудница Псковпассажиравтотранса отметила, что, по свидетельствам очевидцев-пассажиров, автобус начинал движение через переезд, соблюдая все правила, то есть при поднятых шлагбаумах. Однако обстоятельства сложились так, что в момент пересечения путей сработала автоматическая система, предупреждающая о приближении поезда к переезду, загорелся запрещающий сигнал семафора и шлагбаум стал опускаться вниз.

«Кстати, даже в ПДД не запрещается завершать движение на красный свет как автотранспорту, так и пешеходам, - обратила внимание Надежда Сухарева. - Как пояснил главный инженер Псковской дистанции пути Алексей Голубев, рабочее место дежурного пункта железнодорожного переезда оборудовано специальной кнопкой, которая позволяет снова поднять шлагбаум. Возникает вопрос: где был дежурный вместе с кнопкой? И почему автобусу не была предоставлена возможность безопасно закончить пересечение путей?»

Из тех же пояснений Алексея Голубева следует, что автоматическая система на этом участке путей срабатывает за 35 секунд до пересечения переезда составом. «Это значит, что автобус, преодолев переезд, имеет возможность проехать ещё очень и очень приличное расстояние», - подытожила Надежда Сухарева.