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Общество

Результаты опроса: «Ласточка» из Пскова в Санкт-Петербург получила высокую оценку взыскательных пассажиров

Около 90 тысяч пассажиров стали участниками опроса о качестве российских поездов. Организаторами выступил сервис путешествий Туту.ру. Пользователи ценят завтраки, скорость, комфорт и внимательность проводников, но сетуют на отсутствие Wi-Fi в поездах дальнего следования.

В число поездов, набравших наибольшее количество положительных откликов и высокие баллы, вошли «Ласточки» с комплектацией «премиум», которые следуют между городами Ростов — на — Дону — Новороссийск и Ростов — на — Дону — Туапсе, поезда «Сапсан» между Москвой и Петербургом. Следом идут классические «Ласточки». В списке поезда маршрутов Москва — Вязьма, Санкт-Петербург — Псков, Санкт-Петербург — Сартавала, Майкоп — Адлер, Санкт-Петербург — Бологое.

«Ласточка» на данный момент связывает Псков не только с Санкт-Петерубргом, но и с февраля 2019 года с Новгородом и Петрозаводском. В августе 2019 года поезд следует из Петербурга до Печор. В ближайшее время планируется запустить дополнительно ночной рейс на маршруте Печоры — Псков.

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