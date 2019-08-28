В Острове задержали подозреваемого в убийстве супругов, тела которых найдены на месте пожара
В Острове задержали подозреваемого в громком убийстве супружеской пары, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.
26 августа в Острове при тушении возгорания в доме обнаружили тела мужчины и женщины с многочисленными рублеными ранами головы. Дом при этом был заперт снаружи. Подозреваемым оказался 54-летний местный житель. Он вышел из мест лишения свободы в этом году, где отбывал наказание за разбой.
В ведомстве уточнили, что с подозреваемым проводятся следственные действия. Следователи устанавливают мотив и обстоятельства случившегося. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Работу следственной группы координирует руководитель регионального СУ СК России Петр Крупеня.