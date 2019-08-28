Оксана Федорова поздравила православных с Успением Богородицы

10:48, 28 августа 2019, ПАИ

Известная телеведущая и певица, победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, уроженка Пскова Оксана Федорова в своем Instagram поздравила православных христиан с Успением Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

«Будьте всегда хранимы ее предстательством!» — пожелала она. Оксана Федорова отметила, что это особенный день. Вспомнила она и престольный праздник в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, где долгие годы служил великий старец Иоанн Крестьянкин.

«И хочется поделиться небольшим, но очень важным его изречением: «У Бога все бывает вовремя, особенно для тех, кто умеет ждать», — написала она. В комментариях к публикации Оксаны Федоровой информационная служба Печерской обители поздравила ее с праздником.

С программой празднования Успения Богородицы в Псково-Печерском монастыре можно ознакомиться здесь>>>