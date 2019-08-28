Тысячи паломников прибыли на престольный праздник в Псково-Печерский монастырь

11:39, 28 августа 2019, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре (Псковская область) 28 августа многолюдно. Тысячи паломников и жителей Печор пришли на престольный праздник Успения Богородицы. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, ранняя божественная литургия была совершена в 5 утра в Сретенском храме, затем прошел водосвятный молебен и литургия в Успенском храме.

Престольный праздник традиционно собирает множество верующих. Готовится к нему и братия — обитель украшается цветами, главная дорога к храмам выстилается живыми цветами и травами.

В монастырь на праздник приезжают гости из десятков регионов России, из Белоруссии и Эстонии. В числе гостей этого года — губернатор Псковской области Михаил Ведерников, представители регионального парламента, органов власти областной столицы. Все они участвуют в крестном ходе вокруг Псково-Печерского монастыря.

Позднее богослужение начнется в 18 часов.

Полная программа праздника здесь >>>.