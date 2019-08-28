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Общество

Полицейские установили местонахождение 42 пропавших без вести за 2019 год в Псковской области

Полицейские установили местонахождение 42 жителей Псковской области, которые пропали без вести в 2019 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всего с января этого года было объявлено в розыск без вести пропавших 52 человека. В настоящее время судьба 10 жителей региона остается неизвестной, поскольку нет достоверной информации об их местонахождении.

За весь многолетний период работы уголовного розыска в Псковской области не удалось установить местонахождение 166 человек, пропавших без вести, добавили в ведомстве.

Недавно жительница Печор обнаружила своего отца в городе Сланцы Ленинградской области. Последний раз она его видела, когда ей было всего 5 лет.

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