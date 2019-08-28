ФОТОФАКТ: Чудотворную икону Успения в Псково-Печерском монастыре несут Михаил Ведерников и Андрей Турчак

12:02, 28 августа 2019, ПАИ

Традиционный крестный ход с чудотворной иконой Успения Божией Матери состоялся 28 августа в Псково-Печерском монастыре. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, паломники прошли от Успенского собора к Михайловскому храму. В числе тех, кто нес икону, были губернатор Псковской области Михаил Ведерников и экс-глава региона, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

По предварительным данным, участниками шествия стали несколько тысяч человек.