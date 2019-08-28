Памятный бюст десантнику 6-й роты установят в Петрозаводске

13:17, 28 августа 2019, ПАИ

Памятный бюст десантнику 6-й парашютно-десантной роты, младшему сержанту гвардии Денису Тимашову установят в Петрозаводске. Как сообщается на портале «Панорама культуры Петрозаводска», бюст планируется установить на улице, которая носит имя Дениса Тимашева в 2019 году.

Денис Тимашев родился 2 июля 1980 года в Калужской области, затем семья переехала в Карелию. В ноябре 1998 года его призвали в армию. Он служил в Пскове в 76-й гвардейской Краснознамённой воздушно-десантной Черниговской дивизии. 26 января в составе 104-го парашютно-десантного полка был откомандирован в Дагестан, а затем в Чечню. Погиб 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни в неравном бою с боевиками. Награжден орденом мужества посмертно.

Организовал работу по установке к 2020 году памятных бюстов героям-десантникам Фонд поддержки семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах и уволенных в запас военнослужащих «Памяти 6-ой роты» при содействии комитета по социальной ответственности бизнеса Московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Михаил Ведерников на первом заседании регионального оргкомитета утвердил план подготовки и проведения памятных мероприятий.