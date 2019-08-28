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Общество

Реконструкцию «Атаки мертвецов» покажут на фестивале «Русское лето» в сентябре

Реконструкцию «Атаки мертвецов» покажут на фестивале «Русское лето», который состоится в Воронеже 14-15 сентября. Как пишет портал 36on.ru, в рамках фестиваля пройдут пикейные бои, театральное фехтование и реконструкция «Революционные волнения на Юге России в 1917 году». Кроме этого, будет работать военный лагерь X века.

Знаменитое сражение произошло в 1915 году во время Первой мировой войны, когда немцы применили химическое оружие при штурме крепости Осовец в Польше. 13-я рота 26-го Землянского полка русской императорской армии под командованием уроженца Пскова, подпоручика Владимира Котлинского штыковой контратакой повергла немцев бегство. Событие вошло в истории как «Атака мертвецов».

К 100-летию Владимира Котлинского в Пскове открыли второй памятник солдатам Первой мировой войны на набережной реки Великой. Подробности о жизни прославленного псковича можно узнать здесь>>>

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