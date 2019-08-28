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Общество

Обнародовано видео с места убийства супружеской пары в Острове

Следственное управление Следственного комитета по Псковской области обнародовало видео с места убийства супружеской пары в Острове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, тела мужчины и женщины обнаружили во время тушения пожара в доме 26 августа.

Отмечается, что у жертв были зафиксированы множественные рубленые раны головы. Подозреваемого в убийстве уже задержали, с ним проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела. Работу следственной группы координирует руководитель регионального СУ СК России Петр Крупеня.

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