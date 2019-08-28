Обнародовано видео с места убийства супружеской пары в Острове

22:45, 28 августа 2019, ПАИ

Следственное управление Следственного комитета по Псковской области обнародовало видео с места убийства супружеской пары в Острове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, тела мужчины и женщины обнаружили во время тушения пожара в доме 26 августа.

Отмечается, что у жертв были зафиксированы множественные рубленые раны головы. Подозреваемого в убийстве уже задержали, с ним проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела. Работу следственной группы координирует руководитель регионального СУ СК России Петр Крупеня.