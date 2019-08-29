Продажа проездных для граждан в автобусах Пскова начнется с 30 августа

09:40, 29 августа 2019, ПАИ

Месячные проездные билеты жители Пскова смогут приобрести у кондукторов в городских автобусах с 30 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

29 августа после 15:00 проездные билеты для граждан можно приобрести в кассах предприятия по адресам: улица Леона Поземского, 123 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, в выходные и праздничные дни касса не работает); улица Коммунальная, 77/1 (ежедневно с 8:00 до 18:30, без перерыва на обед).

23 августа Псковпассажиравтотранс информировал, что продажа проездных билетов для граждан задерживается на несколько дней.