0
10:23
Власти Пскова ответили горожанам на просьбу убрать «арт-объект» из полусотни автопокрышек
09:58
Детский омбудсмен станет гостем ПАИ-live в 12:00
09:40
Продажа проездных для граждан в автобусах Пскова начнется с 30 августа
22:24
«Сетомаа. Семейные встречи» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:05
Престольный праздник Успения Богородицы в Псково-Печерском монастыре (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:02
Депутаты областного Собрания осмотрели новую школу в Дно
19:52
Петр Крупеня и Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии
Еще новости
Общество

Продажа проездных для граждан в автобусах Пскова начнется с 30 августа

Месячные проездные билеты жители Пскова смогут приобрести у кондукторов в городских автобусах с 30 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

29 августа после 15:00 проездные билеты для граждан можно приобрести в кассах предприятия по адресам: улица Леона Поземского, 123 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, в выходные и праздничные дни касса не работает); улица Коммунальная, 77/1 (ежедневно с 8:00 до 18:30, без перерыва на обед).

23 августа Псковпассажиравтотранс информировал, что продажа проездных билетов для граждан задерживается на несколько дней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Власти Пскова ответили горожанам на просьбу убрать «арт-объект» из полусотни автопокрышек
29 августа 2019
Власти Пскова ответили горожанам на просьбу убрать «арт-объект» из полусотни автопокрышек 1
Детский омбудсмен станет гостем ПАИ-live в 12:00
29 августа 2019
Детский омбудсмен станет гостем ПАИ-live в 12:00
Продажа проездных для граждан в автобусах Пскова начнется с 30 августа
29 августа 2019
Продажа проездных для граждан в автобусах Пскова начнется с 30 августа
«Сетомаа. Семейные встречи» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 августа 2019
«Сетомаа. Семейные встречи» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Престольный праздник Успения Богородицы в Псково-Печерском монастыре (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 августа 2019
Престольный праздник Успения Богородицы в Псково-Печерском монастыре (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты областного Собрания осмотрели новую школу в Дно
28 августа 2019
Депутаты областного Собрания осмотрели новую школу в Дно
Петр Крупеня и Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии
28 августа 2019
Петр Крупеня и Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии
2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков
28 августа 2019
2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков 1

Идет загрузка...