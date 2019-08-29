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Общество

Масштабные соревнования по плаванию стартуют в Пскове 29 августа

Чемпионат и Первенство Псковской области по плаванию на спринтерских дистанциях состоятся 29-30 августа в Пскове на базе спортшколы «Барс» по адресу: Набережная реки Великой, 16. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в Первенстве примут участие 180 юношей и девушек 2002-2007 годов рождения.

29 августа пройдут заплывы на 50 метров стилем баттерфляй и на спине, а также 100-метровое комплексное плавание. 30 августа спортсменам предстоит преодолеть 50 метров брассом и кролем, а затем - 200 метров комплексным плаванием. Начало заплывов - в 16:30.

Результаты комплексного плавания будут оцениваться в отдельном зачете Чемпионата. Организаторы соревнований — областной комитет по спорту и Федерация плавания Псковской области.

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