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Общество

Более 250 добровольцев восстанавливали объекты культурного и исторического наследия Псковской области

Более 250 добровольцев из 15 регионов России поучаствовали в пятой смене проекта «Волонтеры наследия» в Печорах. В её рамках они восстанавливали объекты культурного и исторического наследия Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В частности, волонтеры проекта очищали от мха каменные стены, высаживали туи, благоустраивали клумбы, убирали самосевную растительность. Добровольцы трудились в Печорах, Изборской крепости, Псково-Печерском монастыре и Снетогорском монастыре.

Помимо этого в рамках проекта «Волонтеры наследия» для добровольцев была организована культурно-досуговая программа. Для них были проведены экскурсии по Псково-Печерскому монастырю, Изборской крепости, иконописным мастерским. Также участники проекта в рамках мастер-классов познакомились с секретами по приготовлению козьего сыра, плетению поясов, вязанию сетуских варежек. Кроме того, добровольцы смогли поучаствовать в теоретических и практических занятиях «Школы волонтёров наследия» и спортивных мероприятиях.

За лето в Печорах в рамках проекта «Волонтеры наследия» побывали сотни добровольцев из различных регионов России. Чем живет волонтерский лагерь в Псково-Печерском монастыре, можно прочитать здесь>>>

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